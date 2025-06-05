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13:44, 5 июня 2025Ценности

Лисовец высказался о похожем на гениталии наряде певицы IOWA

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Стилист Владислав Лисовец высказался о похожем на гениталии наряде певицы IOWA на концерте в День защиты детей в Великом Новгороде. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам специалиста, звезда любит и часто выбирает оригинальные образы. При этом он заявил, что не заметил сходства с указанной частью мужского тела, и предложил критикам артистки найти и посмотреть данное платье вживую.

«Когда в голове (***), то ты и видишь его везде. (...) Я увидел ракету, стремящуюся ввысь, вперед, в светлое будущее без (***) старых, вечно ворчащих, без людей с негативом (...)», — пояснил Лисовец.

Ранее в июне IOWA также отреагировала на скандал со своим нарядом.

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