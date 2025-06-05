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13:09, 5 июня 2025Россия

Хинштейн включил курским депутатам запись своего пения

Врио курского губернатора Хинштейн включил депутатам песню в своем исполнении
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в конце отчета о проделанной за полгода работе включил курским депутатам запись своего пения и ушел со сцены. Это следует из выложенной в соцсети «ВКонтакте» записи отчета.

Судя по опубликованным кадрам, чиновник закончил презентацию песней «Я люблю тебя, жизнь» в своем исполнении. Пение было наложено на видеоряд, на котором запечатлено посещение Хинштейном различных мест Курской области.

Из записи отчета следует, что Хинштейн никак не предупредил о песне и не прокомментировал ее после окончания ролика. Когда клип закончился, зал зааплодировал.

Ранее, в 2024 году, российский чиновник на фоне тяжелой ситуации с паводками спел про «пылкий порыв весны».

ЖЗЛ
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