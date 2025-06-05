Марочко сообщил о срыве ВС России попытки прорыва госграницы группировкой ВСУ

Российские военные уничтожили ударную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Гоптовка в Харьковской области, не допустив попытки прорыва госграницы в Белогородской области. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники и разведданные.

По его словам, вооруженные формирования Украины попытались сформировать ударную группировку, которая должна была устроить прорыв государственной границы РФ в направлении Журавлевки, однако средства объективного контроля выявили место скопления бойцов ВСУ, и российские военнослужащие нанесли по ним удар.

Он добавил, что в настоящее время потери личного состава и уничтоженной техники противника уточняются.

Ранее сообщалось, что диверсанты ВСУ попытались прорваться в Курскую область на квадроциклах. Украинские солдаты направлялись в сторону госграницы со стороны села Ободы в Сумской области.