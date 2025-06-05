Меньше половины россиян понадеялись на снижение ключевой ставки

«Финансы Mail»: Больше 40 процентов россиян ждут снижения ключевой ставки ЦБ

В России 43,93 процента граждан считают, что Банк России на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента, а 40,61 процента понадеялись на уменьшение этого показателя. Это показал опрос проведенный «Финансы Mail». Его результаты процитировала «Газета.Ru».

Оказалось, что 26,94 процента ждут уменьшения ставки на процентный пункт, а 13,67 процента — на два процентных пункта. Еще 8,45 процента заявили, что «ключ» вырастет до 22 процентов.

Кроме того, 22 процента полагают, что если ставка пойдет вниз, то предприниматели смогут рассчитывать на более доступные кредиты, что скажется и на ситуации с ценами. На облегчение выплат по жилищным кредитам надеются 6,25 процента. В то же время почти 11 процентов россиян считают, что при повышении «ключа» вверх пойдут и ставки по кредитам. Около 20 процентов считают, относятся к увеличению ключевой ставки как к шансу зафиксировать выгодный доход по депозитам. В то же время, 12,77 процента опрошенных уже начали искать альтернативу банковским вкладам.

В наличии денег на вкладах признались 54,1 процента респондентов.

Ранее представители российского бизнеса призвали Центральный банк не забывать о негативном влиянии высокой ключевой ставки экономическую ситуацию в стране. Во многих сегментах промышленности уже возникли сложности с обслуживанием долга.