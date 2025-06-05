ФСБ раскрыла аферу на 30 миллионов с мертвыми душами в российском регионе

В Подмосковье задержаны руководители ФСК Долгопрудного за аферы на 30 млн рублей

В Подмосковье ФСБ раскрыла аферу на 30 миллионов с мертвыми душами в Подмосковье. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Фигуранты — директор и замдиректора физкультурно-оздоровительном комплексе (ФСК) Долгопрудного. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Они отправлены под домашний арест.

По данным правоохранителей, подозреваемые утверждали табели учета рабочего времени сотрудников, в которых указывали так называемые мертвые души. Полученные за них деньги они обналичивали и делили. Таким образом им удалось фиктивно трудоустроить 25 человек. Общий размер причиненного ущерба составил более 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя руководителя Вахитовского филиала отделения Фонда социального страхования (ФСС) по Республике Татарстан, находившегося в федеральном розыске за многомиллионные махинации с пособиями.