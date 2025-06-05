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18:32, 5 июня 2025Экономика

Москвичам пообещали теплые выходные с грозами

Синоптик Шувалов: Выходные в столице окажутся теплыми и с грозами
Мария Черкасова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Предстоящие выходные, 6 и 7 июня, в столице окажутся теплыми, также пройдут грозы. Таким прогнозом поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Вечерней Москвой».

Ночью в центре Москвы столбики термометров будут подниматься до 20 градусов тепла, а дневная температура в городе может повышаться до 28-30 градусов. Смягчат жару послеполуденные грозовые дожди. Они ожидаются и в субботу, и в воскресенье, но не затянутся на целый день. Как объяснил синоптик, москвичам не стоит ждать фронтальных гроз: облако будет вырастать до определенной границы, потом пройдет дождь, затем температура вновь вернется к высоким значениям.

При этом ситуация с дождями характеризуется словами «где-то густо, где-то пусто», добавил специалист. Так, местами дожди могут отдать хорошее количество осадков, а местами могут и пройти стороной. Такие явления часто наблюдаются летом.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что июнь в столице выдастся уютным и нежарким. В столице в среднем по ночам будет плюс 10-15 градусов Цельсия, днем плюс 15-20 градусов.

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