RusVesna: На Украине сотрудник ТЦК заявил, что не рожден для войны

В Полтаве сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) вступил в перепалку с женщиной и высказал свое отношение к отправке на фронт. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Инцидент произошел, когда военкомы остановили автобус и начали проверять мужчин, годных к мобилизации. Супруга одного из пассажиров задала вопрос, где служил работник ТЦК, на что тот ответил, что не был в войсках, поскольку «не рожден для войны».

Ранее депутат Верховной Рады Виталий Войцеховский объяснил, что причины массовых преследований во время мобилизации на Украине связаны с тем, что сотрудники ТЦК получают удовольствие от этого процесса. «Я видел, что они получают удовольствие, догоняя этого парня. Это такой уже животный инстинкт», — сказал парламентарий. Он отметил, что работники ТЦК, которые принимали участие в боевых действиях, относятся к мобилизованным лучше, чем те, кто никогда не служил в армии.

В ноябре 2024 года сотрудник ТЦК заявил, что лучше отлавливать граждан на улице, чем самому бегать от военкомов. Такое признание он сделал в интервью британской газете Telegraph. «У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я. Я считаю, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться от него», — объяснил мужчина.