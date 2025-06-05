На Западе призвали переосмыслить способы ведения войн после атак на российские аэродромы

Economist: атака на аэродромы РФ заставила Запад осознать изменения в войнах

Атака Украины на российские аэродромы продемонстрировала необходимость британским войскам переосмыслить способы ведения войн. Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что операция Киева продемонстрировала две вещи. Во-первых, новые технологии, примененные изобретательно, могут быть непропорционально смертоносными. Во-вторых, поле боя теперь простирается далеко за линию фронта. «Внезапное нападение является напоминанием о том, почему самоуспокоенность выглядит ошибкой. Войскам Великобритании нужно осознать изменения и научиться вести боевые действия с более широкого диапазона позиций, рассредоточив свои склады с оружием и топливом», — указали авторы материала.

В воскресенье, 1 июня, Украина с помощью FPV-дронов атаковала аэродромы в пяти регионах России, еще в двух, в Брянской и Курской областях, — взорвала мосты. Согласно заявлению Минобороны, на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях на объектах загорелись несколько единиц авиатехники.