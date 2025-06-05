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13:20, 5 июня 2025Мир

На Западе раскрыли страх Европы из-за нефти и газа из России

NYT: В Европе опасаются возобновления импорта энергоносителей из России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Европейские политики опасаются возобновления импорта энергоносителей из России в случае окончания конфликта на Украине и дальнейшей разрядки между Москвой и Вашингтоном. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета The New York Times (NYT).

«Европейские чиновники теперь, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь захотеть дешевые российские энергоносители, особенно если боевые действия на Украине прекратятся, и Москва углубит свое сближение с Вашингтоном», — отмечают авторы материала.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал западных лидеров за неготовность вести диалог с Россией.

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