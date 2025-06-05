На Западе раскрыли страх Европы из-за нефти и газа из России

NYT: В Европе опасаются возобновления импорта энергоносителей из России

Европейские политики опасаются возобновления импорта энергоносителей из России в случае окончания конфликта на Украине и дальнейшей разрядки между Москвой и Вашингтоном. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета The New York Times (NYT).

«Европейские чиновники теперь, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь захотеть дешевые российские энергоносители, особенно если боевые действия на Украине прекратятся, и Москва углубит свое сближение с Вашингтоном», — отмечают авторы материала.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал западных лидеров за неготовность вести диалог с Россией.