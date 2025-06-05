NI: У Москвы нет причин начинать полномасштабный конфликт с НАТО

Западные политики и журналисты, пламенно заявляющие о «российской угрозе», должны остановиться. У Москвы нет причин начинать полномасштабный конфликт с НАТО, пишет издание The National Interest (NI).

«Россия уже побеждает на Украине. У [президента России Владимира] Путина просто нет причин обострять войну. И западные комментаторы, пронзительно предупреждающие о третьей мировой войне, особенно правые, должны сбавить обороты», — говорится в статье.

Издание также отмечает, что российский глава всегда четко осознавал последствия своих действий, даже если американцы и европейцы этого не делали.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны должны выбрать между открытой русофобией и конструктивным диалогом с Россией. Повторения сценария Минских соглашений или жестов доброй воли больше не будет, добавил он.

Ранее СМИ написали, что Штаты могут выступить против обозначения России как угрозы для НАТО в итоговой декларации будущего саммита альянса, который пройдет в Гааге 24-25 июня.