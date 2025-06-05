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04:35, 5 июня 2025Мир

На Западе заявили о потерянном Украиной шансе на мир

Журналист Мате: Украина потеряла шанс на мир в 2022 году
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина потеряла шанс на мир с Россией в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом в социальной сети Х заявил канадский журналист Аарон Мате.

«Россия на самом деле вела переговоры с Украиной три года назад. У них был вполне реальный компромисс, как выразился один из украинских переговорщиков, который саботировали США и Великобритания», — написал он.

По его словам, команда бывшего президента США Джо Байдена увидела возможность использовать Украину для обескровливания «или даже уничтожения» России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев не нуждается в перемирии. «Нынешнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти», — высказался политик.

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