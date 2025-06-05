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14:59, 5 июня 2025Ценности

Анастасия Ивлеева показала второе свадебное платье

Блогерша Анастасия Ивлеева показала второе свадебное платье на фото
Екатерина Ештокина

Фото: @_agentgirl_

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева показала второе свадебное платье. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 17,4 миллиона подписчиков.

34-летняя инфлюэнсерша разместила серию снимков, на которых продемонстрировала еще один свадебный наряд. На фото звезда предстала в белом облегающем платье длины макси, меховой накидке в тон и босоножках на каблуках. Образ звезды дополнила укладка с эффектом мокрых волос и мейкап в нюдовых тонах.

Известно, что свадьба Ивлеевой и ее возлюбленного Филиппа Бегака прошла в Ялте.

В мае Анастасия Ивлеева показала фото в свадебном платье. Блогерша предстала на размещенных кадрах в корсетном белом макси-платье с драпировкой и шлейфом.

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