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01:56, 5 июня 2025Бывший СССР

Экс-сотрудник ФСБ порассуждал о возможности ликвидировать политическую верхушку Украины

Подполковник ФСБ Филатов: У РФ мало ресурсов для ликвидации украинских лидеров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российские спецслужбы в начале специальной военной операции (СВО) осуществляли попытки ликвидации некоторых лидеров украинской власти. Об этом «News.ru» заявил президент Союза «Офицеры группы "Альфа"», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.

По его мнению, такая задача была поставлена, однако до сих пор не реализована из-за нехватки ресурсов и средств, необходимых для ее выполнения. «Значит, мы ее просто сейчас не можем осуществить», — сказал эксперт.

Филатов также отметил, что Москве следует перенять опыт Израиля. «В этой сфере никто ничего нового не изобрел — все зиждется на развитии и постоянной работе с серьезной агентурной сетью. Кроме того, необходимы современные технические средства разведки», — пояснил он.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в первые дни боевых действий на Украине против него и сотрудников его администрации было якобы предпринято несколько попыток физического устранения. «Были люди, которые хотели убить, были выстрелы, погибли некоторые люди в Офисе президента. Были люди наши, которые защищали», — заявил политик.

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