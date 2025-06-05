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13:25, 5 июня 2025Силовые структуры

Названа причина участившихся украинских диверсий на железных дорогах в России

Ветеран «Альфы» Гончаров: СБУ начала активнее вербовать агентуру для диверсий
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) активизировала вербовку агентуры для различных провокационных операций на территории России. Таким мнением с изданием «Абзац» поделился почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По его словам, активная вражеская вербовка и стала причиной диверсий, участившихся в последнее время на железнодорожных путях. Он отметил, что киевский режим объявил о переходе к террористической войне против России. Это говорит о том, что даже в случае перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут продолжать подпольную войну на территории нашей страны, заявил Гончаров.

К сожалению, установить взрывные устройства на путях довольно легко, так как их протяженность огромна. Охранять абсолютно все участки просто физически невозможно. Важные для нашей страны мосты, переезды, конечно, охраняются, но все перекрыть нельзя

Сергей Гончаровветеран подразделения «Альфа»

Как подчеркнул эксперт, решению проблемы может помочь создание штабов территориальной обороны.

Ранее стало известно, что в Воронежской области было остановлено движение поездов из-за взрыва на железнодорожных путях. Как сообщил губернатор Александр Гусев, машинист одного из поездов заметил незначительное повреждение полотна. Российский военкор Юрий Котенок назвал случившееся попыткой диверсии.

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