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06:29, 5 июня 2025Наука и техника

Названы преимущества российского «Джигита»

«Ростех»: Установка «Джигит» повышает скорострельность ПЗРК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Опорно-пусковая установку (ОПУ) «Джигит», предназначенная для наведения двух ракет переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» или «Верба», повышает скорострельность. Преимущества ОПУ назвали в госкорпорации «Ростех».

Разработка холдинга «Высокоточные комплексы» «Ростеха» — это легкая платформа для установки пары пусковых установок ПЗРК, оснащенная местом наводчика-оператора и специальными приспособлениями.

«К преимуществам данной пусковой платформы относятся: повышенная скорострельность за счет увеличения количества пусковых труб, большая вероятность поражения целей (она выше в 1,5 раза по сравнению с обычным "одиночным" ПЗРК), совместимость с ночным прицелом, обеспечивающая круглосуточное применение, идентификация летящих объектов "свой-чужой"», — говорится в публикации.

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«Джигит» обеспечивает угол наведения по азимуту 360 градусов, а вертикальные углы наведения составляют от -15 до +60 градусов.

В феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что установку «Джигит» высоко оценили заказчики изделия. Там добавили, что «Джигит» и российский комплекс «Гибка-С» — единственные в мире системы, осуществляющие залповый пуск двух ракет ПЗРК.

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