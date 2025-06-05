Нейрохирург предупредил о скрытой угрозе при боли в спине

Нейрохирург Тимонин: Иногда МРТ после боли в спине выявляют опухоль

Боль в спине может говорить о серьезном заболевании, например, при чувстве слабости и покалывании в ногах нужно срочно обратиться к врачу. Об этом «Ленте.ру» рассказал нейрохирург Станислав Тимонин. Боли в спине могут говорить об опухоли в спинном мозге, предупредил специалист.

«Есть так называемые красные флаги — признаки, которые говорят о необходимости срочно обратиться к врачу. Их должен знать каждый: слабость, онемение или покалывание в ногах, потеря чувствительности в области рук или ног, внутренней поверхности бедер и паха, нарушения мочеиспускания или дефекации», — сказал Тимонин.

Еще одним из признаков является выраженная ночная боль, не связанная с движением, мешающая спать, а резкая потеря веса без видимых причин.

«Если вы заметили у себя хотя бы один из этих признаков — нельзя медлить. Не занимайтесь самолечением и не откладывайте визит к врачу», — подчеркнул специалист.

По его мнению, важно не игнорировать боль, так как иногда МРТ после боли в спине выявляли опухоли в спинном мозге или вокруг него, но такие случаи крайне редки.

Хочу отдельно обратиться к тем, кто уже привык жить с болью в спине. Часто такие люди выстраивают свою жизнь вокруг ограничения: я не катаюсь на велосипеде, не поднимаю тяжести, потому что у меня болит спина. Они боятся сделать шаг навстречу изменениям, обследованиям или лечению. (…) Современная медицина может вернуть человеку почти все возможности, которые были утрачены из-за боли Станислав Тимонин нейрохирург

Он пояснил, что мозг и нервная система привыкают к постоянному болевому сигналу и даже после устранения причины человек всё равно продолжает ощущать боль. Тимонин призвал следить за случаями, когда боль сохраняется долго или сопровождается настораживающими симптомами.

Ранее россиянок предупредили, что боли в спине у женщин старше 45 лет могут быть спровоцированы менопаузой. По словам эксперта, гормональная система влияет на все процессы в женском организме, а с возрастом выработка гормонов, которые обеспечивали плотность костей, снижается. Из-за этого возрастает риск развития остеопороза.