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20:25, 5 июня 2025Путешествия

Пассажиры самолета подпрыгивали на местах во время шторма и попали на видео

DM: Пассажиры Ryanair подпрыгивали на своих местах во время шторма в Германии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Во время шторма в небе над Германией пассажиры авиакомпании Ryanair подпрыгивали на своих местах и попали на видео. Происходившее в салоне снял один из очевидцев, кадры публикует Daily Mail (DM).

Нештатная ситуация произошла 4 июня во время рейса из Берлина в Милан, Италия. На видео пассажиры кричат и крепко удерживают себя на месте, пока борт кренит в разные стороны.

По данным немецкого издания Bild, на борту лоукостера находились 185 пассажиров, многие из которых сообщили, что не получили напоминание «пристегнуть ремни» вовремя. Также стало известно, что один член экипажа заплакал.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали во время турбулентности на борту Ryanair. После посадки в Меммингене пассажирам организовали автобусный рейс до Италии, так как авиационные власти Германии запретили дальнейшие вылеты.

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