Переспавшая с 600 мужчинами порномодель рассказала о реакции родителей на ее работу

Австралийская порномодель Энни Найт, которую называют самой сексуально активной женщиной страны, рассказала, что родители узнали о ее карьере в индустрии для взрослых «самым худшим образом». Об этом пишет Daily Star.

По словам 28-летней Найт, она решила снимать откровенный контент во время пандемии COVID-19. Тогда австралийка работала маркетологом и использовала порно для дополнительного дохода. Начальство узнало об этом и уволило Найт. Ее история широко освещалась в СМИ. При этом родные девушки не знали о ее карьере в порно.

В итоге мать Найт узнала обо всем, когда увидела газетный заголовок о ее увольнении в социальных сетях. «Она, понятное дело, была в шоке. Отошла недели через две. Больше всего ее беспокоила моя безопасность и тому подобное», — поделилась воспоминаниями австралийка.

Отец Найт узнал о ее новой профессии, когда репортеры явились к нему домой в 2023 году. «Репортеры постучали ему в дверь и спросили: "Мы слышали, что ваша дочь проститутка, это правда?" Он такой: "Что? Вы кто такие вообще?"», — рассказала модель.

Мужчина позвонил дочери и спросил, что происходит. Она объяснила, что теперь работает в индустрии для взрослых. Отец спросил Найт о заработках и, услышав ответ, одобрил ее решение.

Австралийка призналась, что завела аккаунт на платформе OnlyFans в 2020 году, чтобы заработать денег на новый дом. Кроме того, ей не нравилась работа маркетологом, и она хотела заняться чем-то другим. «Как только меня уволили, я подумала: "Ладно, поработаю там на полную, посмотрю, что из этого выйдет"», — сказала Найт.

18 мая Найт устроила шестичасовой секс-марафон, во время которого занялась сексом с 583 мужчинами. После этого она попала в больницу.