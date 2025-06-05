Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 5 июня 2025Мир

Песков рассказал о готовности Путина подключиться к переговорам по ядерной программе Ирана

Песков: Путин готов подключиться к переговорам по иранской ядерной программе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин готов подключиться к переговорам по иранской ядерной программе по мере необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Москва продолжает диалог с Тегераном и Вашингтоном по различным каналам. «Поэтому по мере необходимости президент, российская сторона сможет подключиться», — указал он.

Ранее Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили тему Ирана и вопрос наличия у этой страны ядерного оружия. По словам главы Белого дома, мнение российского лидера совпала с его позицией, что у Ирана не может быть ядерного оружия.

Трамп добавил, что время для принятия Ираном решения о ядерном оружии «истекает». «Это решение должно быть принято быстро!» — написал он.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Железную дорогу подорвали в Воронежской области. Найдены несколько бомб

    Звезда «Универа» назвал брак хождением по граблям

    Польша утвердила день памяти жертв украинских националистов

    В России оценили возможность признания Украины государством-террористом

    Стало известно о продвижении российских военных к Сумам

    Появилось видео с задержанными в Воронежской области поездами

    Трамп захотел заставить Сербию принять депортированных мигрантов

    Приговор журналистке за фейки о Российской армии признали законным

    Роднина оценила политический потенциал Овечкина

    Россиянам напомнили о полагающихся им надбавках к пенсиям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости