Песков рассказал о готовности Путина подключиться к переговорам по ядерной программе Ирана

Песков: Путин готов подключиться к переговорам по иранской ядерной программе

Президент России Владимир Путин готов подключиться к переговорам по иранской ядерной программе по мере необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Москва продолжает диалог с Тегераном и Вашингтоном по различным каналам. «Поэтому по мере необходимости президент, российская сторона сможет подключиться», — указал он.

Ранее Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили тему Ирана и вопрос наличия у этой страны ядерного оружия. По словам главы Белого дома, мнение российского лидера совпала с его позицией, что у Ирана не может быть ядерного оружия.

Трамп добавил, что время для принятия Ираном решения о ядерном оружии «истекает». «Это решение должно быть принято быстро!» — написал он.