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19:59, 4 июня 2025Мир

Путин и Трамп согласились по вопросу наличия ядерного оружия у одной страны

Трамп заявил о согласии Путина, что у Ирана не может быть ядерного оружия
Сергей Витько
Сергей Витько (Руководитель международной редакции)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили тему Ирана и вопрос наличия у этой страны ядерного оружия. Об итогах беседы американский лидер Дональд Трамп написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Я заявил президенту [России Владимиру] Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом наши мнения, как мне кажется, сошлись», — сообщил Трамп.

Он добавил, что время для принятия Ираном решения о ядерном оружии «истекает». «Это решение должно быть принято быстро!» — написал он.

В свою очередь Путин, добавил американский лидер, пообещал ему переговорить с иранской стороной и помочь в скорейшем завершении этого вопроса.

Состоявшийся в среду телефонный разговор с президентом России Трамп назвал хорошим. Беседа длилась более часа.

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