Politico: Конгрессмены провели инструктаж Зеленского о взаимодействии с Трампом

Конгрессмены США провели для Владимира Зеленского инструктаж о взаимодействии с президентом США Дональдом Трампом. Подробности подготовки украинского лидера к скандальной встрече с главой Белого дома сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам сотрудников Конгресса, президент Украины и его команда усердно готовились, выслушав от республиканцев «экспресс-курс "Трамп 101"».

Отмечается, что скандально известная встреча лидеров Украины и США многократно усилила беспокойство других мировых политиков по поводу участия в «новом реалити-шоу Трампа». Помощник конгрессмена США описал реакцию других лидеров на ту встречу фразой «о, черт!».

«То, что пережил Зеленский, стало огромным уроком для других мировых лидеров. Без сомнения, все очень внимательно это изучали», — сказал источник издания, который сотрудничает с украинским правительством по вопросам контактов с США.

Ранее Трамп выступил с критикой украинского лидера. Он подчеркнул, что все слова Зеленского создают проблемы Украине. По мнению лидера США, если бы он был президентом, конфликт на Украине никогда бы не начался. Трамп также указал, что он сам лишь помогает «тушить большие и уродливые пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти».