Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:17, 5 июня 2025Мир

Появились подробности подготовки Зеленского к скандальной встрече с Трампом

Politico: Конгрессмены провели инструктаж Зеленского о взаимодействии с Трампом
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Конгрессмены США провели для Владимира Зеленского инструктаж о взаимодействии с президентом США Дональдом Трампом. Подробности подготовки украинского лидера к скандальной встрече с главой Белого дома сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам сотрудников Конгресса, президент Украины и его команда усердно готовились, выслушав от республиканцев «экспресс-курс "Трамп 101"».

Отмечается, что скандально известная встреча лидеров Украины и США многократно усилила беспокойство других мировых политиков по поводу участия в «новом реалити-шоу Трампа». Помощник конгрессмена США описал реакцию других лидеров на ту встречу фразой «о, черт!».

«То, что пережил Зеленский, стало огромным уроком для других мировых лидеров. Без сомнения, все очень внимательно это изучали», — сказал источник издания, который сотрудничает с украинским правительством по вопросам контактов с США.

Ранее Трамп выступил с критикой украинского лидера. Он подчеркнул, что все слова Зеленского создают проблемы Украине. По мнению лидера США, если бы он был президентом, конфликт на Украине никогда бы не начался. Трамп также указал, что он сам лишь помогает «тушить большие и уродливые пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США забрали у Украины «ключевую технологию» на фоне ударов по аэродромам России. Чего лишился Киев и скажется ли это на ходе СВО?

    Стало известно о желании Турции присоединиться к формату военной помощи Киеву

    Противники Трампа нашли неожиданный способ его победить

    Ан-2 произвел жесткую посадку в российском регионе

    В Подмосковье произошло ДТП с участием фуры и самосвала

    Орбан раскрыл мнение большинства европейцев о вступлении Украины в ЕС

    Россиянам покажут редкие фото Тарковского

    Россияне смогут смотреть любимые фильмы по-новому

    Зеленский купил квартиру в самом высоком небоскребе мира для матери

    Путин призвал избавиться от засоряющих русский язык слов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости