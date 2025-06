Пожилая женщина отметила 103-й день рождения со стриптизером

В Великобритании женщина отметила 103-й день рождения с официантом без рубашки

В Великобритании жительница дома престарелых Sherwood Court пригласила на день рождения стриптизера. Об этом пишет Need To Know.

Маргарет Бут, которую обычно называют Пегги, исполнилось 103 года. Поздравить ее с этим приехал полуобнаженный официант. Он принес имениннице цветы, налил ей шампанского и дал потрогать свой пресс. «Он заставил меня покраснеть», — призналась Пегги. Официант без рубашки обслуживал не только пожилую женщину, но и ее подруг.

Пегги живет в доме престарелых уже три года. Его менеджер Элизабет Бразертон отметила, что у женщины отличное чувство юмора, поэтому она даже не удивилась необычному способу постоялицы отметить день рождения. «Она заслужила каждый момент веселья», — подчеркнула менеджер.

Бразертон объяснила, что их команда старается создавать для пожилых людей как можно больше позитивных воспоминаний. «Мы считаем, что жизнь должна быть полна радости в любом возрасте», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Великобритании стриптизера пригласили в дом престарелых и попросили не раздеваться догола. Мужчина лишь оголил торс и рассмешил эротическим танцем пожилых женщин.