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16:43, 5 июня 2025Силовые структуры

Против редактора российского информагентства возбудили уголовное дело

Против редактора Ura.ru Аллаярова возбудили дело о даче взятки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Офис информагентства «Ura.ru»

Офис информагентства «Ura.ru». Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело в отношении одного из редакторов российского информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщает ТАСС.

Аллаяров подозревается по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»).

Ранее Аллаярова задержали вместе с двумя коллегами — Анной Салымской и Сергеем Бодровым — по подозрению в незаконном использовании персональных данных, получаемых за деньги у полицейских.

Предварительно, показания на них дал бывший полицейский, который снабжал их служебной информацией и был задержан в марте этого года.

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