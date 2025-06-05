Против редактора российского информагентства возбудили уголовное дело

Против редактора Ura.ru Аллаярова возбудили дело о даче взятки

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело в отношении одного из редакторов российского информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщает ТАСС.

Аллаяров подозревается по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»).

Ранее Аллаярова задержали вместе с двумя коллегами — Анной Салымской и Сергеем Бодровым — по подозрению в незаконном использовании персональных данных, получаемых за деньги у полицейских.

Предварительно, показания на них дал бывший полицейский, который снабжал их служебной информацией и был задержан в марте этого года.