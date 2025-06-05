Противники Трампа нашли неожиданный способ его победить

Экс-помощник Трампа заявил, что демократы могут победить при помощи Маска

Демократическая партия США может победить президента Дональда Трампа, если перетянет на свою сторону американского миллиардера Илона Маска, который покинул Департамент государственной эффективности (DOGE). Об этом заявил бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, передает журнал Newsweek.

«Если бы я был демократом, я бы попытался вернуть его. Я бы сказал ему: "Послушай, твои клиенты в основном демократы, давай дадим ему время остыть, вернись в партию и помоги нам, и признаем некоторые вещи, в которых ты прав"», — отметил бывший помощник Трампа, уволенный им в 2017 году через десять дней после назначения.

При этом Скарамуччи усомнился, что это случится. Он указал, что демократы слишком радикальны в своих взглядах и не готовы сместиться в центр, чтобы привлечь ряд влиятельных сторонников. По словам спикера, Маск мог стать таким шансом на победу, но он не захочет иметь дело с радикальным руководством партии.

Ранее Маск в социальной сети X резко раскритиковал законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов. Палата представителей Конгресса США приняла документ по внутренней политике 22 мая. Обсуждение шло несколько недель и сопровождалось активной критикой миллиардера. Трамп на этом фоне заявил, что заменяет кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).