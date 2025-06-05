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18:19, 5 июня 2025Путешествия

Пьяный мужчина в самолете испачкал рвотой попутчика и попал на видео

Metro: Пьяный пассажир испачкал рвотой попутчика в самолете авиакомпании EVA Air
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Пассажир тайваньской авиакомпании EVA Air напился перед полетом и испачкал рвотой попутчика. Об этом сообщает издание The Metro, ссылаясь на видеоролик в социальных сетях.

Уточнятся, что инцидент произошел 25 мая. Пассажиры расположились в салоне самолета и приготовились к 13-часовому перелету из Тайваня в Австрию, но вскоре пьяный мужчина поднялся со своего сиденья, и его начало тошнить на соседа.

На видео попал момент, когда путешественник сидел на своем месте, опираясь на спинку кресла, в то время как стюардессы окружили его. Они сняли его рюкзак и подняли с места, чтобы почистить сиденья.

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По сообщениям очевидца, рядом с нетрезвым туристом сидел пожилой мужчина, который поднялся на ноги сразу, как только заметил рвоту. «Позже бортпроводницы помогли пересесть ему, но весь этот ряд был заблокирован — никто не мог там сидеть», — рассказал клиент EVA Air.

В итоге персонал заставил мужчину сойти с борта, чтобы они могли убрать за ним, а рейс отправился в Австрию только после получасовой задержки.

Ранее пассажир EasyJet напился на мальчишнике, надел платье и помочился на попутчицу во время полета. Инцидент произошел во время перелета из Барселоны, Испания, в аэропорт Великобритании.

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