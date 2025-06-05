Рада дерусифицировала более 300 населенных пунктов на Украине

Нардеп Гончаренко: Рада переименовала еще 328 населенных пунктов

Верховная Рада переименовала более 300 населенных пунктов Украины в качестве меры по борьбе с имперской политикой. Об этом сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Совет принял два постановления о переименовании населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не отвечают стандартам государственного языка», — говорится в публикации нардепа.

Всего украинские парламентарии дерусифицировали 328 населенных пунктов в 16 областях. Названия предлагается изменить в том числе в регионах, входящих в состав России.

В январе правительство Украины провело массовую дерусификацию географических объектов. Тогда в Днепропетровской области ботанический памятник природы «Дуб памяти Ленина» был переименован в «Казацкий Дуб», а балка Кацаповка — в Зеленую.