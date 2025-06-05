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12:49, 5 июня 2025Силовые структуры

Раскрыт источник утечки данных о российских военнослужащих за границу

ФСБ: Британский совет добывал данные о ВС России через украинских беженцев
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Британская международная организация по культурным и образовательным связям The British Council (Британский совет, признан нежелательным в России) добывала данные о ситуации в Донбассе и расположении российских войск через беженцев с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, после начала специальной военной операции деятельность организации приобрела «откровенно подрывной характер». Интересующие их сведения о Вооруженных силах (ВС) России и развитии ситуации в новых регионах они получали через возможности украинских беженцев.

Ранее стало известно, что Британский совет занимался подрывной деятельностью по всему миру. ФСБ заявила, что это маскируется под оказание помощи в урегулировании конфликтов.

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