Рэпер похитил фаната после просьбы сделать фото

Рэпер Chocolate MC похитил фаната после просьбы сделать с ним фото

Кубинский рэпер Chocolate MC (настоящее имя — Йосванис Сьерра Эрнандес) напал на своего фаната с пистолетом, похитил его и попытался ограбить после просьбы сделать совместное фото. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в штате Флорида, США. Музыкант отвел поклонника на парковку торгового центра, приставил огнестрельное оружие к его груди, и заставил отдать свой автомобиль.

По данным издания, исполнитель потребовал у мужчины наличные, но у того их не оказалось, тогда рэпер оставил свой номер телефона для перевода денег. После этого, все еще угрожая оружием, он заставил пострадавшего отвезти его «в несколько мест», это продолжалось около двух часов.

Как сообщили в полиции, Сьерра Эрнандесу были предъявлены обвинения в вооруженном ограблении и похищении человека с применением оружия. Уточняется, что ранее у рэпера были проблемы с законом — в частности, его обвиняли в похищении и изнасиловании бывшей подружки.

Ранее российский рэп-музыкант Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) подрался с фанатом после выступления американского исполнителя Tyga.