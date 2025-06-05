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00:42, 5 июня 2025Бывший СССР

Рогов отреагировал на попытку Украины атаковать Крымский мост

Рогов назвал людоедской выходкой попытку Украины ударить по Крымскому мосту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Украина, попытавшись атаковать Крымский мост, совершила акт терроризма. Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он назвал людоедской выходкой поступок украинских властей, подчеркнув, что они должны за это ответить. По словам Рогова, Киев продолжает диверсии в отношении гражданской инфраструктуры России с целью срыва переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Все преступления Киев совершает по прямому указанию своих хозяев-глобалистов», — добавил он.

Ранее Кремль официально подтвердил попытку удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту. По словам официального представителя Дмитрия Песков, «взрыв действительно был», но повреждений в результате попытки атаки не зафиксировано, мост продолжает работу.

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