Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:19, 5 июня 2025Путешествия

Россиянка описала одну особенность Германии словами «остается только посочувствовать»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: DaveLongMedia / Getty Images

Российская тревел-блогерша пообщалась с подругой из Германии и узнала о странных особенностях налоговой системы этой страны. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Некоторые налоги здесь настолько странные, что нам, россиянам, остается немцам только посочувствовать», — такими словами описала автор свои впечатления.

Материалы по теме:
«Три месяца я пахала в поле с поляками» История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
«Три месяца я пахала в поле с поляками»История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
18 февраля 2020
Наполовину полон Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Наполовину полонЖара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
9 января 2020

Например, в некоторых муниципалитетах Германии существует налог на дождь. «Он взимается с владельцев частных домов за отвод с их участков дождевой воды через общественную канализацию», — пояснила путешественница.

Кроме того, владельцы собак тоже делают взносы. Для обычных пород налог составляет 90-120 евро в год (8-10 тысяч рублей), а хозяева питомцев опасных пород платят 600-900 евро (54-81 тысяч).

Ранее эта же россиянка рассказала, почему не смогла бы жить в Германии. Она отметила нездоровую тягу местных жителей к порядку и контролю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Техника не уничтожена». В МИД рассказали о судьбе самолетов, поврежденных в ходе атаки Украины на аэродромы

    У владельца фур, из которых дроны атаковали российские аэродромы, нашли бизнес на Украине. Перед терактами он уехал из России

    Российские подростки разрисовали стелу Скорбящей матери

    Вагоны сошли с рельсов в российском регионе

    Падение мировых цен на нефть ударило по российскому бюджету

    Раскрыт пол будущего ребенка Тимати

    В России рассказали о разработке национального мессенджера

    Российские военные вывезли из Сумской области два танка M1 Abrams

    Россиянка описала одну особенность Германии словами «остается только посочувствовать»

    Двоих сотрудников российского информагентства задержали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости