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09:02, 6 мая 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша описала Германию фразой «не смогла бы жить там»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Michael Kuenne / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша побывала Германии и описала европейскую страну фразой «не смогла бы жить там». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации отметила нездоровую тягу местных жителей к порядку и контролю. «Живут как по инструкции и по четкому расписанию», — объяснила она. Также блогерша отметила, что женщин там воспринимают так же, как и мужчин: никаких комплиментов, подарков и повышенного внимания.

Кроме того, в Германии экономят на всем и просто выживают, хотя делают это не от бедности. Еще одним минусом страны она посчитала невозможность купить что-либо по вечерам и в воскресенье из-за выходных.

Ранее российский турист, побывавший в США, рассказал об одной традиции, которая его возмутила. По словам путешественника, он обратил внимание, что американцы, живущие на юге, привыкли хранить прах умерших родственников в урнах прямо в гостиной. Он отметил, что его удивляет привычка местных обедать в таких условиях.

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