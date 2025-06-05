Российские врачи первыми в регионе провели сложнейшую операцию на сердце

Дагестанские хирургии первыми на Северном Кавказе провели сложнейшую операцию

Российские врачи первыми в регионе провели сложнейшую операцию на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, дагестанские хирургии провели на Северном Кавказе хирургическое вмешательство 67-летней пациентке Азият (фамилия неизвестна). Женщина страдала от гипертонии, обмороков и слабости.

Данный метод лечения изобрел японский врач Озаки. Его суть заключается в том, что хирурги меняют сердечный клапан на новый из тканей пациента.

Отмечается, что операция прошла успешно, и пациентка уже гуляет с внуками.

В мае в Челябинске врачи спасли 77-летнего итальянца. Врачи Челябинского кардиоцентра провели операцию на сердце Антонио Фина, который переехал в Россию ради любви.