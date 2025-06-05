Российские врачи первыми в регионе провели сложнейшую операцию на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным издания, дагестанские хирургии провели на Северном Кавказе хирургическое вмешательство 67-летней пациентке Азият (фамилия неизвестна). Женщина страдала от гипертонии, обмороков и слабости.
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Отмечается, что операция прошла успешно, и пациентка уже гуляет с внуками.
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