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16:24, 5 июня 2025Моя страна

Российские врачи первыми в регионе провели сложнейшую операцию на сердце

Дагестанские хирургии первыми на Северном Кавказе провели сложнейшую операцию
Екатерина Ештокина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские врачи первыми в регионе провели сложнейшую операцию на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, дагестанские хирургии провели на Северном Кавказе хирургическое вмешательство 67-летней пациентке Азият (фамилия неизвестна). Женщина страдала от гипертонии, обмороков и слабости.

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Данный метод лечения изобрел японский врач Озаки. Его суть заключается в том, что хирурги меняют сердечный клапан на новый из тканей пациента.

Отмечается, что операция прошла успешно, и пациентка уже гуляет с внуками.

В мае в Челябинске врачи спасли 77-летнего итальянца. Врачи Челябинского кардиоцентра провели операцию на сердце Антонио Фина, который переехал в Россию ради любви.

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