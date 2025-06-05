Российский пенсионер неделю пробыл в тайге без еды и воды и выжил

В Новосибирской области пенсионер неделю пробыл в тайге без еды и выжил

В Новосибирской области 72-летний пенсионер неделю пробыл в тайге без еды и воды и выжил. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, россиянин заблудился, спасателям удалось отыскать дедушку благодаря его же собакам. Животные по очереди дежурили возле мужчины и лаем звали на помощь. Их услышали волонтеры.

Когда экстренные службы подоспели, пенсионер полностью обессилел и не мог самостоятельно передвигаться. Мужчину госпитализировали, сейчас он находится под присмотром медиков.

До этого сообщалось, что в Новгородской области пенсионерка два дня провела в лесу, питаясь снегом.

Женщина призналась, что не смогла бы выжить без Жули — все это время собака согревала хозяйку собой.