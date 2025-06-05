Посол Келин: Британские арсеналы истощились после поставок Украине

Поставки оружия Украине привели к тому, что у самой Великобритании почти не осталось вооружений. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«За прошедшие 3,5 года Великобритания смогла поставить уже практически все, что у нее было здесь. Собственные арсеналы довольно истощены, надо сказать. И в этом большая проблема, им это надо восполнить сейчас», — сказал он.

По его словам, британцы мало следят за внешней политикой, поскольку их больше волнуют внутренние проблемы. В то же время дипломат подчеркнул, что многие жители Британии не понимают, почему их правительство «выбрасывает» деньги на Украину.

Ранее Британия пообещала поставить Украине 100 тысяч беспилотников до конца текущего финансового года. «Британия усиливает поддержку Украины, поставив в этом году еще сотни тысяч беспилотников и завершив важный этап в поставке важнейших артиллерийских боеприпасов», — заявил министр обороны страны Джон Хили.