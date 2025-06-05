Российский врач раскрыла правду о пластике избранника Бородиной

Пластический хирург Софья Абдулаева: Блогер Сердюков мог делать инъекции в лицо

Пластический хирург Софья Абдулаева раскрыла правду о пластике избранника телеведущей Ксении Бородиной блогера Николая Сердюкова. Соответствующий комментарий публикуют «Страсти».

По мнению эксперта, мужчина не прибегал к пластическим операциям, однако он мог корректировать внешность с помощью омолаживающих инъекций. Так, врач предположила, что избранник звезды делал уколы на расслабление мимики в области лба. «Для того, чтобы лоб был более гладким относительно контуров лица», — пояснила Абдулаева.

В то же время хирург заявила, что Сердюков точно обращался за эстетической коррекцией зубов. «Скорее всего, этот процесс занял довольно продолжительное время и потребовал немалых ресурсов, в том числе финансовых», — подчеркнула собеседница издания.

Абдулаева также отметила, что Сердюков интересовался вопросом пересадки волос во время отпуска с Бородиной в Турции. «Возможно, если он прибегнет к пересадке волос, то это изменит верхнюю треть лица. Но в то же время есть вероятность, что в этом случае он потеряет свою изюминку. Ведь не исключено, что это изначально понравилось Ксении в его внешности. Поэтому лично я не стала бы советовать ему что-то изменять во внешности», — заключила доктор.

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