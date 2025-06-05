Слова Путина о терактах назвали посланием для Запада и Киева

Генсек Аль-Фараби: Слова Путина о терактах являются важным посланием Киеву

Заявления российского президента Владимира Путина о терактах, совершенных Киевом, являются посланием Украине и западным государствам. Такое мнение РИА Новости выразил генсек египетского центра стратегических и политических исследований «Аль-Фараби» Мухтар Губаши.

По его словам, на Украине считают, что эти атаки окажут давление на Москву для отказа от некоторых условий, однако высказывания главы РФ «стали важным посланием для Украины и западных стран». Как считает Губаши, российская сторона хорошо знает, что эти теракты были совершены Киевом при логистической помощи главных западных стран.

«Эти атаки подтверждают недобрые намерения Киева в отношении переговорного политического процесса с Москвой», — добавил собеседник агентства.

Ранее Путин назвал подрыв моста под Брянском целенаправленным ударом по гражданским. Он подчеркнул, что по всем международным нормам, осуществленные Киевом действия называются терроризмом.