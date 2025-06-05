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02:02, 5 июня 2025Забота о себе

Сон летом с включенным вентилятором назвали опасным для здоровья

Врач Али: Сон летом с включенным вентилятором вреден для дыхательной системы
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Antoniodiaz / Shutterstock / Fotodom

Многие люди летом спят с включенным вентилятором, но это опасно для здоровья, предупредил врач Нахид Али. В разговоре с изданием 20minutos он рассказал, чем может обернуться эта привычка.

Али пояснил, что из-за вентилятора во время сна пересыхают носовые пазухи и горло. «В результате в них производится более густая слизь, которая может задерживать аллергены и раздражители вблизи чувствительных тканей», ─ уточнил он.

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По словам врача, из-за этого могут развиться кашель, заложенность носа и хрипота голоса. Кроме того, постоянный поток воздуха ночью поднимает пыль с пола, которая тоже вредна для здоровья дыхательной системы. Особенно это опасно для людей с астмой и аллергией, предупредил Али.

Ранее врач Мария Санс Альмасан заявила, что не всем людям полезен холодный душ. По ее словам, его нельзя принимать при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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