Спорткар влетел в автобусную остановку в российском городе

В Подмосковье автомобиль Dodge влетел в автобусную остановку

В подмосковном Сергиевом Посаде спорткар влетел в автобусную остановку, пострадал человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Очевидцы сообщили, что все началось со столкновения автомобиля «Лада Приора» и Dodge, они двигались навстречу друг другу. После удара спорткар врезался в остановочный павильон.

По предварительной информации, ранения получил водитель «Приоры». О других пострадавших информации на данный момент нет.

В этот же день стало известно, что в Московской области на Новорязанском шоссе произошло ДТП с участием фуры и самосвала. Отмечается, что от удара фура вылетела в кювет, после чего ее груз вывалился на дорогу.