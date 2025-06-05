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10:00, 5 июня 2025Бывший СССР

Стали известны последствия массированной атаки ВСУ на Запорожскую область

Энергообъекты Запорожья получили повреждения после атаки ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Объекты энергоснабжения получили значительные повреждения после ночной массированной атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное министерство энергетики.

«Объекты электросетевой инфраструктуры получили значительные повреждения. На большей части территории Запорожской области зафиксированы перебои в электроснабжении», — указано в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что в данный момент идут работы по восстановлению работы электроснабжения, для этого задействованы все имеющиеся ресурсы.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали съемочную группу российского телеканала «Звезда» в Херсонской области. По данным телеканала, в результате удара ранен сопровождающий съемочной группы. Автомобиль, на котором ехала съемочная группа, сгорел.

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