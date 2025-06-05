Стало известно о смерти рабочего при обрушении породы на российском руднике

На Камчатке мужчина получил несовместимые с жизнью травмы при обрушении породы

Рабочий получил несовместимые с жизнью травмы при обрушении породы на золотодобывающем руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края. Об этом сообщил региональный министр ЧС Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, обрушение породы на руднике произошло в 4:30 утра по местному времени (19:30 по московскому). Горноспасатели уже эвакуировали тело из рудника.

Как уточнило МЧС по Камчатке в Telegram, на руднике произошло обрушение кровли выработки — там под завалами оказался мужчина. К работам по эвакуации его тела были привлечены шесть человек из работающей смены предприятия и один человек от Военизированной горноспасательной части. По сообщению МЧС, после происшествия рудник продолжает работать в штатном режиме.

Ранее свыше сотни горняков вывели на поверхность после аварии на шахте «Комсомольская» в Воркуте. Горняков решили экстренно вывести на поверхность, так как в шахте произошла остановка вентилятора главного проветривания. Никто, предварительно, не пострадал.