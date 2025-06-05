Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян

Власти Таиланда приняли решение сохранить 60-дневный срок безвизового россиян

Власти Таиланда приняли решение сохранить 60-дневный срок безвизового пребывания российских туристов без изменений в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбуна.

При этом он заверил, что даже в следующем году визовые правила для россиян останутся прежними.

Ранее появилась информация, что Таиланд захотел пересмотреть длительность безвизового режима для иностранцев и сократить срок с 60 до 30 дней. Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават распорядилась уменьшить продолжительность безвизового въезда из-за того, что некоторые туристы нарушали законы: оставались дольше положенного или работали нелегально.