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12:27, 5 июня 2025Путешествия

Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян

Власти Таиланда приняли решение сохранить 60-дневный срок безвизового россиян
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Власти Таиланда приняли решение сохранить 60-дневный срок безвизового пребывания российских туристов без изменений в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбуна.

При этом он заверил, что даже в следующем году визовые правила для россиян останутся прежними.

Ранее появилась информация, что Таиланд захотел пересмотреть длительность безвизового режима для иностранцев и сократить срок с 60 до 30 дней. Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават распорядилась уменьшить продолжительность безвизового въезда из-за того, что некоторые туристы нарушали законы: оставались дольше положенного или работали нелегально.

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