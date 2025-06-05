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19:44, 5 июня 2025Мир

Трамп описал дальнейшую поддержку Киева фразой «я с Украиной»

Трамп заявил о поддержке Киева фразой «я с Украиной»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит поддерживать Киев фразой «я с Украиной». Слова американского лидера приводит The Guardian.

«Да, я с Украиной. Мы только что подписали с Украиной крупную сделку по редкоземельным металлам. Вы знаете, за что я (...) за прекращение войны, которая никогда не должна была начаться», — заявил глава Белого дома.

Трамп также заявил о поддержке Украины со стороны США и Европы. Он также заявил, что в этом вопросе главное не деньги, а человеческие жизни.

Ранее Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос журналиста об усилении санкционного давления на Россию. Он начал рассказывать о газопроводе «Северный поток», но далее сменил тему.

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