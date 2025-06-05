Трамп определился с выводом войск

Трамп: США готовы оставить свои войска в Германии

США готовы оставить свои войска в Германии, если об этом будет просить немецкое руководство. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает агентство Reuters.

«Ответ — пока мы обсудим это, но если они захотят их там иметь, у нас их много. Вы думаете, что это хорошее экономическое развитие. Это высокооплачиваемые войска, и они тратят много денег в Германии», — указал глава государства.

Трамп уточнил, что для Соединенных Штатов очень важны отношения с ФРГ.

Ранее Трамп ушел от прямого ответа на вопрос журналиста об усилении санкционного давления на Россию. Сразу после этого американский лидер перевел тему разговора на торговлю нефтью и газом между США и странами Европейского союза.