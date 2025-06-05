Трамп захотел заставить Сербию принять депортированных мигрантов

Bloomberg: Трамп давит на Сербию с целью заставить ее принять мигрантов из США

Президент США Дональд Трамп давит на Сербию и другие балканские страны с целью заставить их принять депортированных из США мигрантов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Обращения к странам региона являются частью более широкой стратегии, направленной на поиск иностранных государств, готовых принять мигрантов, высылаемых из США», — отмечает издание.

По данным собеседников агентства, переговоры еще продолжаются, и на данный момент неясно, были ли уже достигнуты какие-либо договоренности. Как утверждается, речь может идти о высылке мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

Ранее стало известно, что Верховный суд США разрешил администрации Трампа депортировать из страны более 500 тысяч мигрантов.