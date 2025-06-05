Учительница отправила школьнику фотографию обнаженной груди и попалась

В США учительница принуждала школьника к отношениям и попала под арест

В штате Флорида, США, арестовали 28-летнюю учительницу, принуждавшую школьника к сексу. Об этом сообщает People.

Оливер Фелл попала под арест за сексуальные отношения с 14-летним учеником. В марте подросток сам рассказал о домогательствах со стороны преподавательницы руководству школы.

По словам школьника, он больше трех месяцев общался с Фелл в социальных сетях, где она его и совращала. Так, в январе, как рассказывает мальчик, она отправила ему фотографию своей обнаженной груди.

Детективы проверили телефон школьника и подтвердили его слова. Фелл попала под арест. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Канзас, которая напоила алкоголем и совратила двоих учеников. Она также пыталась безуспешно изнасиловать третьего школьника.

