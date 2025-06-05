В Дагестане ввели новую традицию

Посетителей дербентской крепости будут угощать пловом по пятницам

Посетителей крепости Нарын-кала в дагестанском Дербенте по пятницам будут угощать пловом и чаем из самовара. О введении новой традиции сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе музея, инициатива принадлежит директору Дербентского музея-заповедника Велиюлле Фаталиеву. «Каждую пятницу до конца туристического сезона в крепости Нарын-кала гостей будут угощать вкусным пловом и ароматным чаем из самовара», — рассказали там.

Ранее сообщалось, что археологи нашли следы войск Петра I рядом с остатками загадочного крестообразного здания, нашли археологи в Дербенте. Специалисты исследовали в северо-западной части крепости Нарын-Кала в Дербенте культурный слой XVIII–XIX веков. В одном из слоев оказались медные монеты чеканки 1720-х годов и курительную трубку голландского производства. Уточняется, что все эти предметы относятся ко времени Петра I.