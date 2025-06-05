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12:45, 5 июня 2025Бывший СССР

В Киеве подтвердили бунт мобилизованных

Киевский военкомат подтвердил факт бунта мобилизованных
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В киевском территориальном центре комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) подтвердили факт бунта мобилизованных на их территории. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Во время подготовки команд к отправке граждан призванных по мобилизации в учебные центры начались беспорядки. Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка», — говорится в сообщении.

В военкомате также заявили, что целью прибывших силовиков было «предотвращение эскалации конфликта, которые могли обернуться произволом».

После этого призывников направили в учебные центры согласно плану, уточняют в ТЦК.

Накануне издание «Страна.ua» опубликовало кадры беспорядков в военкомате Киева. «В казарму входит спецназ и полиция, которые дубинками валят людей на землю», — говорится в публикации.

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