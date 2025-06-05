Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:46, 5 июня 2025Мир

В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

Песков: Беседа Путина и Трампа была конструктивной
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была конструктивной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разговор был конструктивным», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что не нужно ориентироваться на продолжительность беседы. По его словам, главам государств за сжатое время удалось обсудить многие важные вещи.

4 июня Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась один час 15 минут. Лидеры обсуждали атаку украинских дронов на российские аэродромы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Железную дорогу подорвали в Воронежской области. Найдены несколько бомб

    В Кремле посетовали на отсутствие осуждения одного действия Киева со стороны Трампа

    Бастрыкин возмутился расследованием дела против сбившего байкера водителя Rolls-Royce

    Во Франции футболистов дисквалифицировали за отказ участвовать в акции против гомофобии

    67-летний Маршал высказался об отношениях с молодой возлюбленной

    Си Цзиньпин пригласил Путина и Лукашенко на парад в день окончания Второй мировой войны

    Россия согласилась продолжать переговоры с Украиной

    Вирус Коксаки напугал туристов в Турции. Чем он опасен для россиян и как не подцепить его на отдыхе?

    Российских пенсионеров научат противостоять мошенникам

    В Кремле рассказали о теме ударов возмездия в разговоре Путина с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости