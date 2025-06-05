В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

Песков: Беседа Путина и Трампа была конструктивной

Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была конструктивной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разговор был конструктивным», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что не нужно ориентироваться на продолжительность беседы. По его словам, главам государств за сжатое время удалось обсудить многие важные вещи.

4 июня Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась один час 15 минут. Лидеры обсуждали атаку украинских дронов на российские аэродромы.