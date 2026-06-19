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09:27, 19 июня 2026Путешествия

Аэропорт курортного города России прекратил работу

Росавиация: Аэропорт Геленджика прекратил работу утром 19 июня
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Аэропорт одного курортного города России вновь прекратил работу утром 19 июня — речь идет о Геленджике. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в 08:49 по московскому времени. Кроме того, с 04:15 до 05:09 была закрыта авиагавань Сочи, откуда уже несколько дней из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рейсы вылетают с большими задержками.

Ранее самолет авиакомпании Pegasus Airlines с россиянами на борту дважды пытался прилететь из Турции в Москву, но вернулся в аэропорт отправления. Причиной стали ограничения в работе воздушной гавани Внуково.

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