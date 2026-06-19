В Харькове университет решил сформировать роты штурмовиков ВСУ из преподавателей

Руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба решило сформировать сводные стрелковые роты для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из преподавателей. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Руководством Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба принято решение не только направлять курсантов для участия в боевых действиях в Сумской области, но и сформировать сводные стрелковые роты из преподавателей», — рассказал собеседник агентства.

Силовики также уточнили, что сформированные подразделения планируется отправить к селу Избицкое в Волчанском районе для участия в штурмах.

Ранее стало известно, что украинские военные 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса» ликвидировали двух инструкторов ВСУ на полигоне «Десна» под Черниговом. Как сообщили в силовых структурах, впоследствии участников мятежа отправили в подразделения еще до окончания боевой подготовки.