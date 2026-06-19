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09:35, 19 июня 2026Бывший СССР

В Харькове начали отправлять в штурмовики ВСУ преподавателей университета

В Харькове университет решил сформировать роты штурмовиков ВСУ из преподавателей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба решило сформировать сводные стрелковые роты для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из преподавателей. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Руководством Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба принято решение не только направлять курсантов для участия в боевых действиях в Сумской области, но и сформировать сводные стрелковые роты из преподавателей», — рассказал собеседник агентства.

Силовики также уточнили, что сформированные подразделения планируется отправить к селу Избицкое в Волчанском районе для участия в штурмах.

Ранее стало известно, что украинские военные 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса» ликвидировали двух инструкторов ВСУ на полигоне «Десна» под Черниговом. Как сообщили в силовых структурах, впоследствии участников мятежа отправили в подразделения еще до окончания боевой подготовки.

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